Политика

02:58 11.10.2019

Зеленский: инвесторы готовы заходить в ОПЗ, но никто не хочет брать на себя долги

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Зеленский: инвесторы готовы заходить в ОПЗ, но никто не хочет брать на себя долги

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что привлечению инвесторов в Одесский припортовый завод мешает вопрос больших долгов предприятия.

"Многие инвесторы вспоминают ОПЗ. Они говорят, что могли бы зайти в ОПЗ, заплатить деньги, сохранить рабочие места, обновить технические операции, но все говорят, а что делать с долгами? И что долги - это проблема Украины и нашей власти. Долги пока что никто не хочет закрывать", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг.

Теги: #инвесторы
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