Политика

02:46 11.10.2019

"Мотор Сич" должна быть сохранена и нужно разобраться, как решить вопрос с китайскими партнерами

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"Мотор Сич" должна быть сохранена и нужно разобраться, как решить вопрос с китайскими партнерами

резидент Украины Владимир Зеленский заявил, что завод "Мотор Сич" должен быть сохранен, несмотря на то, сколько акций предприятий останется в украинской собственности.

"Тут не приоритет в том, какая страна может быть партнером Украины в "Мотор Сичи". Наш приоритет, чтобы у нас осталось предприятие. Изучить, кто его хотел (я сейчас не о китайцах, они платили деньги) "распилить", стратегическое предприятие Украины. Мы это должны изучить и потом - как решать вопрос, с китайскими партнерами, потому что там очень сложная история. Там средства кредитные у людей, которые приобрели акции, и брали они их в государственном китайском банке", - сказал он во время пресс-марафона в четверг в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что знает много деталей о ситуации вокруг "Мотор Сичи". "Там история начинается с того, что более 50% было на различных западных компаниях, большинство из них - оффшорные, которые приобрели другие люди. Насколько я знаю, граждане КНР, приобрели эти проценты", - рассказал он.

Зеленский отметил, что еще "очень много украинских чиновников, людей в правительстве лоббировали эту историю". "Более того, сейчас изучается вопрос Антимонопольным комитетом, были ли эти лица связаны между собой", - добавил он.

Кроме того, по словам президента, "китайские представители приобрели и в Украине часть акций".

Зеленский напомнил, что СНБО еще до его президентства вывел "Мотор Сич" из перечня стратегических предприятий Украины.

Президент указал, что "параллельно есть история, что на территории другой  страны строился такой же похожий завод". "И ходили, опять-таки, слухи, что наш персонал с документами, часть людей, могут перевезти в другую страну", - добавил он.

Президент указал, что вместе с "Мотор Сичью" могли перейти документы "другого нашего конструкторского бюро", и подчеркнул, что в этом деле есть еще и вопрос нацбезопасности.

Зеленский подчеркнул, что АМКУ, гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус и правоохранительные органы изучают этот вопрос в целом.

Теги: #зеленский #украина #моторсич
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