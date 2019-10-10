Политика

22:48 10.10.2019

Париж призывает к экстренной встрече международной антиигиловской коалиции в связи с операцией Турции в Сирии

2 мин читать
Париж призывает к экстренной встрече международной антиигиловской коалиции в связи с операцией Турции в Сирии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в четверг заявил о необходимости провести экстренную встречу возглавляемой США международной коалиции по борьбе с "Исламским государством".

"Международная коалиция должна провести встречу, потому что появились новые обстоятельства (требующие обсуждения - ИФ) и потому что борьба с ИГ может возобновиться", - сказал министр в эфире телеканала "Франс 2".

Он указал, что такую встречу нужно провести "в срочном порядке".

"Необходимо сказать, что мы будем делать дальше, (понять - ИФ), как хочет действовать Турция, и как мы обеспечим безопасность тех мест, где в тюрьмах находятся боевики? Все это надо обсудить", - добавил Ле Дриан.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.

Президент США Дональд Трамп в преддверии операции решил отвести на новые позиции часть американских военных на севере Сирии. Это сделано, чтобы они не находились в районе боевых действий. Вместе с тем, в американском конгрессе представители обеих партий раскритиковали решение американского президента, сочтя, что он фактически бросил на произвол судьбы курдов, помогавших в свое время США бороться против террористической группировки ИГ.

В странах ЕС призвали Анкару прекратить операцию. А генсек НАТО Йенс Столтенберг занял более мягкую позицию, отметив, что турецкие военные должны действовать осторожно и проявлять сдержанность.

Теги: #коалиция #встреча #франция #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:13 10.10.2019
Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она состоится в ноябре

Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она состоится в ноябре

05:34 10.10.2019
Экстренная встреча СБ ООН по Сирии состоится в четверг

Экстренная встреча СБ ООН по Сирии состоится в четверг

23:52 08.10.2019
Начальники генеральных штабов Украины и Словакии обсудили актуальные вопросы военного сотрудничества

Начальники генеральных штабов Украины и Словакии обсудили актуальные вопросы военного сотрудничества

06:37 08.10.2019
Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании обсудили широкий круг вопросов

Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании обсудили широкий круг вопросов

12:58 07.10.2019
Даты проведения саммита Нормандской четверки ещё нет – Пристайко

Даты проведения саммита Нормандской четверки ещё нет – Пристайко

12:40 07.10.2019
Президент Украины планирует посетить Латвию – Пристайко

Президент Украины планирует посетить Латвию – Пристайко

01:46 07.10.2019
ЕС до конца следующей недели выяснит, возможно ли заключить соглашение по Brexit – Макрон

ЕС до конца следующей недели выяснит, возможно ли заключить соглашение по Brexit – Макрон

23:34 06.10.2019
Отмена визита Могерини в Минск не отразится на отношениях Беларуси и ЕС - Хан

Отмена визита Могерини в Минск не отразится на отношениях Беларуси и ЕС - Хан

10:13 06.10.2019
МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Ирак

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Ирак

00:04 04.10.2019
Глава МИД Украины о деле Шаройко: Завтра будет о чем сообщить

Глава МИД Украины о деле Шаройко: Завтра будет о чем сообщить

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский обещает результаты по "делу Иловайска"

Зеленский хочет, чтобы отношения Украины и Турцией были лучше турецко-российских

Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она состоится в ноябре

Зеленский: моя идеология - закончить войну и поднять экономику, не нужны темы, раскалывающие общество

Зеленский подтвердил факт встречи с Хорошковским, тема будет известна позже

ПОСЛЕДНЕЕ

Пристайко: в ближайшее время РФ вернет захваченные в ноябре возле Керченского пролива украинские судна

Зеленский обещает результаты по "делу Иловайска"

Зеленский о марафоне со СМИ: готов удовлетворить, но не могу делать это ежедневно

Зеленский: ОРДЛО должны контролировать полиция Украины и ОБСЕ, а госграницу – украинские пограничники с помощью миротворцев

Зеленский хочет, чтобы отношения Украины и Турцией были лучше турецко-российских

Президент надеется на скорую судебную реформу в Украине, обеспеченную новым законодательством

Зеленский пояснил смену состава ЦИК перезагрузкой всех органов власти

Зеленский уверен, что сможет договориться с олигархами о невмешательстве в редакционную политику телеканалов

Зеленский: новый секретарь СНБО Данилов профессионал, есть предложение назначить Светличную его замом

Зеленский не понимает, о чем должен свидетельствовать в США по "украинскому делу"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА