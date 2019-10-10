Политика

22:46 10.10.2019

Пристайко: в ближайшее время РФ вернет захваченные в ноябре возле Керченского пролива украинские судна

2 мин читать
Пристайко: в ближайшее время РФ вернет захваченные в ноябре возле Керченского пролива украинские судна

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Российская Федерация в ближайшее время вернет украинские судна, захваченные возле Керченского залива в ноябре 2018 года.

"Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача, как Министерства иностранных дел, дать возможность завершить процесс", - сказал Пристайко в интервью "Радио Свобода".

По его словам, Украина уже заявила российской стороне после завершения определенных этапов переговоров, что готова забрать свои корабли после сообщения им времени и точки координат, где корабли будут стоять.

"Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли нам переданы, остались на них, например, отметки от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберем. Но этот процесс произойдет в ближайшее время", - сказал министр.

Также глава украинского МИД подчеркнул, что Украина не признает выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

"Мы так же не признаем выполнения российской стороной возвращения моряков, оно не состоялось по требованию суда. Они должны быть возвращены давным-давно без всякой выдачи нами желаемых российской стороной (лиц - ИФ). Но, к сожалению, так случилось, мы не могли ждать, пока наши люди будут сидеть по российским тюрьмам, и ждать, пока Россия выполнит решение Международного трибунала", - сказал Пристайко.

Он также предположил, что принятие окончательного решения Международного трибунала по морскому праву о нарушении Российской Федерацией иммунитетов трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей может затянуться на годы.

"Когда будет окончательное решение - я вообще думаю, что этот вопрос лет. Неприятно, но такова природа этих международных судов. Другого, к сожалению, ничего лучшего не придумано", - отметил он.

Теги: #возврат #рф #украина #судна #пристайко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:45 10.10.2019
Гаагский трибунал более чем на год зарезервировал судебный комплекс строгого режима в Схипхол для слушаний по делу МН17

Гаагский трибунал более чем на год зарезервировал судебный комплекс строгого режима в Схипхол для слушаний по делу МН17

21:20 10.10.2019
Зеленский хочет, чтобы отношения Украины и Турцией были лучше турецко-российских

Зеленский хочет, чтобы отношения Украины и Турцией были лучше турецко-российских

12:59 10.10.2019
Проблемы с разведением на Донбассе осложняет перспективы проведения нормандского саммита - Лавров

Проблемы с разведением на Донбассе осложняет перспективы проведения нормандского саммита - Лавров

09:57 10.10.2019
Демократы Палаты представителей требуют показания от экс-советника Трампа по РФ и Евразии

Демократы Палаты представителей требуют показания от экс-советника Трампа по РФ и Евразии

09:49 10.10.2019
Внимание ЕС к Украине вовсе не ослабло, поскольку не исчезли проблемы - Могерини

Внимание ЕС к Украине вовсе не ослабло, поскольку не исчезли проблемы - Могерини

03:37 10.10.2019
Госкино: Премьера украинского документального фильма "Сказ" запланирована в 2020 году

Госкино: Премьера украинского документального фильма "Сказ" запланирована в 2020 году

01:19 10.10.2019
Депутат Европарламента от Нидерландов вновь заявила о том, что передача России обвиняемого по делу трагедии МН17 Цемаха была неприемлемой

Депутат Европарламента от Нидерландов вновь заявила о том, что передача России обвиняемого по делу трагедии МН17 Цемаха была неприемлемой

00:54 10.10.2019
Европейские народники в Европарламенте сомневаются в "формуле Штайнмайера"

Европейские народники в Европарламенте сомневаются в "формуле Штайнмайера"

00:25 10.10.2019
Могерини в Европарламенте подтвердила ожидания ЕС, что "формула Штайнмайера" может привести к "некоторому прогрессу"

Могерини в Европарламенте подтвердила ожидания ЕС, что "формула Штайнмайера" может привести к "некоторому прогрессу"

23:56 09.10.2019
Могерини: ЕС инвестировал в Украину больше, чем кто-либо из других партнеров

Могерини: ЕС инвестировал в Украину больше, чем кто-либо из других партнеров

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский обещает результаты по "делу Иловайска"

Зеленский хочет, чтобы отношения Украины и Турцией были лучше турецко-российских

Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она состоится в ноябре

Зеленский: моя идеология - закончить войну и поднять экономику, не нужны темы, раскалывающие общество

Зеленский подтвердил факт встречи с Хорошковским, тема будет известна позже

ПОСЛЕДНЕЕ

Париж призывает к экстренной встрече международной антиигиловской коалиции в связи с операцией Турции в Сирии

Зеленский обещает результаты по "делу Иловайска"

Зеленский о марафоне со СМИ: готов удовлетворить, но не могу делать это ежедневно

Зеленский: ОРДЛО должны контролировать полиция Украины и ОБСЕ, а госграницу – украинские пограничники с помощью миротворцев

Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она состоится в ноябре

Президент надеется на скорую судебную реформу в Украине, обеспеченную новым законодательством

Зеленский пояснил смену состава ЦИК перезагрузкой всех органов власти

Зеленский уверен, что сможет договориться с олигархами о невмешательстве в редакционную политику телеканалов

Зеленский: новый секретарь СНБО Данилов профессионал, есть предложение назначить Светличную его замом

Зеленский не понимает, о чем должен свидетельствовать в США по "украинскому делу"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА