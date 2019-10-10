Политика

21:41 10.10.2019

Зеленский: ОРДЛО должны контролировать полиция Украины и ОБСЕ, а госграницу – украинские пограничники с помощью миротворцев

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Зеленский: ОРДЛО должны контролировать полиция Украины и ОБСЕ, а госграницу – украинские пограничники с помощью миротворцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что после вывода с неподконтрольных правительству территорий Донбасса (ОРДЛО) незаконных вооруженных формирований и иностранных подразделений функции контроля и обеспечения правопорядка в регионе должны иметь украинские полицейские и представители ОБСЕ, а госграницу с РФ – украинские пограничники с миротворцами, которые будут им помогать.

В ходе длящегося более 11 часов пресс-марафона в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, какие, по его мнению, формирования и институции должны контролировать ОРДЛО после выведения удерживающих эту территорию войск, Зеленский сказал: "Должна быть украинская полиция, должны быть (представители – ИФ) ОБСЕ, должны быть на границе между Украиной и Россией и помогать нашим пограничникам и миротворцы. Я думаю, что у нас должно быть совместное обеспечение мира. Тут не выйдет, что только полиция или Служба безопасности".

Поясняя свою позицию по этому вопросу, он отметил, что совместное обеспечение мира в регионе обусловлено имеющейся там сложной ситуацией.

"Тут не выйдет, что только полиция или только Служба безопасности, потому что сложная ситуация, потому что есть вооруженные люди, часть из которых выйдет (за пределы Украины – ИФ), а часть не выйдет, и будет скрываться. А часть (проживающих в ОРДЛО – ИФ) людей по-разному будет относиться к украинцам, которые туда вернутся, а часть украинцев, которые туда вернутся, будут тоже по-разному относиться к разным людям, которые местные. По этому это комплексный вопрос, очень сложный вопрос", - сказал Зеленский.

Теги: #зеленский #ордло
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