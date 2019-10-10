Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она состоится в ноябре

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что дата проведения встречи лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) будет согласована сторонами на следующей неделе, а также ожидает, что саммит пройдет в ноябре 2019 года.

"Я думаю, что мы получим дату на следующей неделе. И я думаю, что дата (проведения саммита – ИФ) будет в этом году, думаю, что в ноябре", - сказал Зеленский в ходе продолжающегося более 11 часов пресс-марафона в четверг в Киеве.