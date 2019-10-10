Президент надеется на скорую судебную реформу в Украине, обеспеченную новым законодательством

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что доверие к украинской судебной системе необходимо восстанавливать.

Отвечая на вопрос журналистов в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве о реформировании судебной системы он выразил надежду, что законопроект в ближайшее время будет рассматривать в Раде.

"Нет доверия к судьям… они были вторыми, после депутатов Верховной Рады, с которых мы снимали неприкосновенность. Когда мы говорим о доверии к судьям, посмотрите на господина Микитася…прокуроры просили залог в 300 млн грн, отпустили его за 5 млн. То есть в целом нам просто необходимо поменять судей. Не всех, там будут конкурсы, кто-то пройдет, кто-то нет. Но должна зайти молодая кровь, иначе в этом виде у нас приговоров нормальных (законных – ИФ)не будет….", - сказал Зеленский.

В то же время решение по Микитасю принимал ВАКС, который был сформирован на жесткой конкурсной основе и запустившийся в сентябре.

Как сообщалось, 2 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Микитасю. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (позднее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева, Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

В НАБУ подчеркнули, что стоимость "этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81635448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей".

В мае 2019 о подозрении в совершении преступления было сообщено экс-командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщице и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

4 октября ВАКС избрал экс-нардепу Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн.