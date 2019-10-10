Зеленский пояснил смену состава ЦИК перезагрузкой всех органов власти

Необходимость назначения новых членов Центральной избирательной комиссии была обусловлена "перезагрузкой" всех органов украинской власти, поясняет президент Украины Владимир Зеленский.

"Я не знаю этих людей, у нас есть юристы, они принесли (списки кандидатов на должности членов ЦИК – ИФ). Мы сказали, что мы перезагружаем все органы власти", - сказал он в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

Отвечая на уточняющий вопрос, чем конкретно предыдущий состав ЦИК не удовлетворял главу государства, Зеленский сказал: "Меня лично? Мы перезагружаем все органы власти. Я не хочу, чтоб у нас бывший президент ушел - знаете как, человек ушел, а все осталось… У меня по закону есть это право".

Как сообщалось, Верховная Рада в пятницу, 4 октября, сформировала новый состав ЦИК, внесенный накануне Зеленским. В состав ЦИК входят 17 членов (12 - представители, выдвинутые фракцией "Слуга народа", два выдвиженца от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и по одному кандидату от "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Голоса") Оксана Боярчук, Юрий Буглак, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармаза, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукарь, Сергей Постивый, Юрий Фрицкий.