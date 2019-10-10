Политика

20:22 10.10.2019

Зеленский: новый секретарь СНБО Данилов профессионал, есть предложение назначить Светличную его замом

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Зеленский: новый секретарь СНБО Данилов профессионал, есть предложение назначить Светличную его замом

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов был назначен не просто вместо Александра Данилюка, а потому, что является профессионалом, и поэтому и был заместителем у Данилюка.

"Господин Данилов пришел не вместо господина Данилюка. Данилов был при Александре (экс-секретаре СНБО Данилюке - ИФ). Он профессиональный человек и разбирается в этих вопросах", - сказал он во время пресс-марафона в четверг в Киеве.

При этом Зеленский указал, что у нового секретаря СНБО будет определенный испытательный срок, чтобы показать свою эффективность.

Зеленский отметил, что есть предложение, чтобы заместителем секретаря СНБО стала глава Харьковской ОГА Юлия Светличная, но дал понять, что решение еще не принято.

Теги: #светличная #снбо #данилов
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