Политика

20:03 10.10.2019

Зеленский: моя идеология - закончить войну и поднять экономику, не нужны темы, раскалывающие общество

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Зеленский: моя идеология - закончить войну и поднять экономику, не нужны темы, раскалывающие общество

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что его идеология заключается в стремлении завершить войну на Донбассе и поднять экономику Украины, и он против вопросов, которые раскалывают украинское общество.

"Моя идеология очень простая - закончить войну, поднять экономику, вернуть сюда людей", - сказал он во время пресс-марафона в четверг в Киеве.

Зеленский отметил, что считает необходимым реагировать на все законопроекты и инициативы, которые раскалывают страну.

"Вы помните, что "Донбасс" начался с языкового вопроса. Зачем мы сейчас в стране, которую хотим объединить, поднимаем этот вопрос? За этим столом, за которым, образно говоря, нечего есть, рядом стоят люди, уезжающие из страны, идет война и говорящие разных языках люди сидят в окопах. Зачем мы поднимаем этот вопрос?", - указал он.

Зеленский привел пример недавнего вопроса на пресс-марафоне о легализации марихуаны, который также сейчас, по его мнению, не является определяющим для общества.

Теги: #зеленский #донбасс #экономика
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