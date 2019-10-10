Зеленский хотел бы видеть мэром Одессы представителя Зе!Команды в городе Андросова

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал бы на должность мэра Одессы кандидатуру Александра Андросова, представителя Зе!Команды в городе.

"Мне очень нравится Андросов, но он не хочет в политику. Он нормальный, честный, интеллектуальный, он лицо Одессы, он из Одессы. Андросов, может, подумаешь все-таки? (…) Пусть сейчас люди идут к нему и просят идти в мэры, президент тебя поддержит, я уверен, что и люди поддержат", – сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.

Он также отметил, что мэром Одессы, по его мнению, должен быть одессит.

"Мэром такого города как Одесса – город этот непростой, туристический, и портовой, сложный, со своим шикарным колоритом, с историей и талантливыми людьми, - должен быть одессит, мне кажется, и которого все уважают", - добавил президент.