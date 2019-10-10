Зеленский: условием для встречи лидеров в Нормандском формате является разведение сил в Золотом и Петровском, чего нет из-за фиксируемых ОБСЕ обстрелов

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что условием для проведения встречи лидеров стран Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия) является разведение сил на участках соприкосновения сторон на Донбассе в Золотом и Петровском, и этот процесс не происходит по причине обстрелов, которые фиксируются наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"Это условие. Если не будет разведения сил, встречи не будет", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в перерыве пресс-марафона в четверг в Киеве, комментируя слова помощника президента РФ Юрия Ушакова о возможности проведения встречи в Нормандском формате.

Комментируя высказывание Ушакова, что украинская сторона в среду, 9 октября, "под надуманным предлогом о нарушении прекращения режима огня не стала приступать к практическому разведению", Зеленский сказал: "Обстрелы фиксирует ОБСЕ. Что мы можем "надумать"? ОБСЕ зафиксировало, ОБСЕ это показывает на сайте, официально".

При этом, реагируя на замечание о том, что в составе СММ ОБСЕ есть россияне, президент Украины отметил, что в этой Миссии "есть разные" сотрудники.