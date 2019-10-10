Политика

17:23 10.10.2019

Зеленский отрицает политическую мотивацию в делах Микитася и Жеваго

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Президент Украины Владимир Зеленский отрицает политическую подоплеку в делах экс-нардепов – владельца ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максима Микитася и бизнесмена Константина Жеваго.

"Бывших кого? Г-на Жеваго? Шесть предприятий, он собственник, а не бывший собственник. Там дела через банк, через выведение денег. Что такое бывший?" – сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.

"Дальше, господин Микитась. Кто такой бывший г-н Микитась? Мы знаем, что очень много проблем, криминальных дел связаны с этим человеком. Что? Не надо было? Не нужно было подозрений? Не нужно рассматривать в суде?" – продолжил президент.

Как сообщалось, 9 октября Государственное бюро расследований (ГБР) заочно уведомило о подозрении бывшего народного депутата Украины Константина Жеваго в причастности к расхищению средств банка "Финансы и кредит" на сумму 2,5 млрд грн.

По словам директора бюро Романа Трубы, ГБР готовит его объявление в межгосударственный розыск.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 2 октября сообщили бывшему нардепу Микитасю о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины.

Теги: #жеваго #зеленский #пресс_марафон #микитась
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