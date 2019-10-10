Политика

17:00 10.10.2019

Зеленский не исключает привлечения бывших украинских политзаключенных к минскому переговорному процессу

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Президент Украины Владимир Зеленский допускает возможность привлечения бывших украинских политзаключенных в переговорный процесс с РФ в формате работы минской подгруппы по освобождению политзаключенных.

В ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве, отвечая на озвученное журналистами предложение освобожденного из российского заключения украинского активиста Владимира Балуха о возможности включения политзаключенных в переговорный процесс с РФ, Зеленский сказал: "В какой переговорный процесс? Минск?... Если мы говорим о вопросах политзаключенных, о чем говорится на гуманитарной группе, - пожалуйста. Если именно в эту группу и по этому вопросу – да".

"Что касается вопроса возвращения наших политзаключенных – почему бы и нет, с удовольствием, пусть парни помогают", - добавил глава государства.

Теги: #минский_формат #зеленский #политзаключенные
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