Зеленский: Украина не получала предложений признать Крым российским в обмен на возвращение оккупированного Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ни в одном из переговорных форматов не было речи и даже намека на то, что в обмен на освобождение Донбасса Украина признает Крым российской территорией.

"Что касается предложений "давайте мы вам отдадим оккупированную территорию Донбасса, а вы нам - Крым" - никогда ни одного разговора по этому поводу не было. Мало того, я даже не слышал этих намеков в любом формате", - сказал он в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

В целом, по его словам, в настоящее время переговоры с Россией в нескольких форматах: "По телефону - по поводу возвращения пленных, которые на территории России, в Минском формате – по поводу Донбасса, и о Крыме там речь не идет, и в "нормандском формате", о чем мы слышим только предстоящей даты встречи".

Президент также подчеркнул, что на встрече в "нормандском формате" он обязательно будет поднимать вопрос о Крыме.