Зеленский намерен обсудить пересмотр порядка реализации "Минска" в Нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен порядком выполнения пунктов Минских соглашений, и намерен поднять этот вопрос на встрече лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия).

"В целом я не удовлетворен тем Минским документом, который был подписан, но мы ищем ответы на некоторые сложные вопросы, которые есть в "Минске", и самое главное – мы ищем порядок выполнения там событий, последовательность событий. Нас не устраивает весь тот порядок, который есть в Минском документе, все это мы хотим обсудить в Нормандском формате. Обо всем этом придется говорить среди лидеров (стран Нормандского формата – ИФ), а не представителям (сторон, участвующих в переговорах ТКГ – ИФ) в Минске, потому что, к сожалению, представители в Минске не могут решить этот вопрос", - сказал он в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

Как сообщалось, "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", согласованный лидерами "нормандской четвёрки", был подписан в Минске 12 февраля 2015 года представителями России, Украины и ОБСЕ, а также Александром Захарченко и Игорем Плотницким без указания их должностей и статуса.Документом предусматривалось:

1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня с 00. 00 (киевское время) 15 февраля 2015 года.

2. Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У"): для украинских войск — от фактической линии соприкосновения; для вооружённых формирований "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)" — от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года.

Отвод тяжёлых вооружений должен был начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.

3. Мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжёлых вооружений со стороны ОБСЕ с применением технических средств.

4. Начало диалога о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона. Принятие Верховной радой Украины постановления с указанием территории, на которую распространяется особый режим, в соответствии с данным законом на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года.

5. Принятие и введение в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте.

6. Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех".

7. Обеспечение безопасного доступа, доставки, хранения и распределения гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма.

8. Восстановление социально-экономических связей с территориями, включая выплату пенсий и иных выплат населению, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины.

9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11.

10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.

11. Проведение конституционной реформы в Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

12. Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трёхсторонней Контактной группы. Проведение выборов при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ.

13. Активизация деятельности трёхсторонней Контактной группы, в том числе путём создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений.