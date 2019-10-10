Политика

15:57 10.10.2019

Зеленский: нардеп Ткаченко рассматривается как кандидатна пост главы КГГА

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что народный депутат Украины от "Слуги народа", экс-гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко рассматривается как кандидат на пост главы Киевской городской государственной администрации.

"Рассматривается эта кандидатура. Кроме него, я никого еще не вижу. Есть еще два человека, но с одним я еще не встречался, а со вторым я, честно говоря, не готов, потому что в прошлом есть у него, скажем так, не очень добропорядочные действия. Поэтому я его не рассматриваю", - сказал он во время пресс-марафона в четверг в Киеве.

Зеленский также указал, что подпишет закон о столице Украины после его изучения.

"Этот законопроект дорабатывается в комитетах, поэтому последнюю редакцию этого закона я не видел. Хотел бы ее увидеть до голосования, но если они проголосуют и если всё будет нормально - я подпишу этот закон. Если нет - отправлю его на доработку", - сказал он.

Зеленский отметил, что в этом законе очень много положений.

"Будущее распределение бюджетов, чтобы было по районам, чтобы не была вся власть в одних руках. Там полномочия префекта, местных советов, мэра. Очень много вопросов", - пояснил он.

Как сообщалось, Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА и подтвердил свое намерение претендовать на эту должность.

Теги: #ткаченко #кгга #пресс_марафон #зеленский
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