Политика

15:43 10.10.2019

Зеленский заявляет, что не имеет никакого отношения к Труханову и называет ситуацию в Одессе непростой и криминальной

2 мин читать

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что его ничего не связывает с мэром Одессы Геннадием Трухановым и уверен, что оценку его деятельности дадут жители города на выборах мэра.

"Мы с ним не друзья, мы с ним не отмечаем какие-либо праздники. Я его знаю с того времени, когда он был мэром. Мы… делали фестиваль в Одессе и… мэрия поддерживала этот фестиваль. У меня нет никаких с ним отношений и все уголовные дела, которые будут рассматриваться, должны рассматриваться в соответствии с законом. Я ничего, поверьте мне, не торможу и не имею никакого отношения к господину Труханову", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг в Киеве.

Он отметил, что ситуация в Одессе "сложная, непростая, криминальная".

"Там есть некоторые уголовные кейсы, и я об этом знаю. Знаю, что эти уголовные кейсы рассматривают наши правоохранительные органы. Это правда", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы Труханов изменил отношение к Одессе, чтобы ее "почистили от криминалитета". "Я очень хотел, я на этом настаивал. Я не знаю, увидим мы это в ближайшее время или нет. Если не увидим, то будем делать все, чтобы сменить, и так далее", сказал Зеленский.

Президент также отметил, что встречался с Трухановым и говорил ему, что оценку деятельности мэра дадут жители Одессы на выборах.

"Да, я сейчас не могу провести местные выборы, но вы должны понимать и должны ожидать отношение людей, оно будет – и это будет ответ господину Труханову на выборах мэра", - отметил Зеленский.

Теги: #пресс_марафон #зеленский #труханов #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:00 10.10.2019
Зеленский не исключает привлечения бывших украинских политзаключенных к минскому переговорному процессу

Зеленский не исключает привлечения бывших украинских политзаключенных к минскому переговорному процессу

16:47 10.10.2019
Зеленскому сложно защищать Украину в вопросе ПриватБанка, пока не перезагружены суды

Зеленскому сложно защищать Украину в вопросе ПриватБанка, пока не перезагружены суды

16:40 10.10.2019
Зеленский: Украина не получала предложений признать Крым российским в обмен на возвращение оккупированного Донбасса

Зеленский: Украина не получала предложений признать Крым российским в обмен на возвращение оккупированного Донбасса

16:39 10.10.2019
Зеленский намерен обсудить пересмотр порядка реализации "Минска" в Нормандском формате

Зеленский намерен обсудить пересмотр порядка реализации "Минска" в Нормандском формате

16:28 10.10.2019
Зеленский заявил о достижении компромисса по "ArcelorMittal Кривой Рог"

Зеленский заявил о достижении компромисса по "ArcelorMittal Кривой Рог"

16:15 10.10.2019
Украина не ведет переговоров с РФ по подаче воды в Крым - Зеленский

Украина не ведет переговоров с РФ по подаче воды в Крым - Зеленский

15:59 10.10.2019
Зеленский: Ермак не исполняет обязанности главы МИД, в обмене удерживаемыми с РФ он решал юридические вопросы и всех координировал

Зеленский: Ермак не исполняет обязанности главы МИД, в обмене удерживаемыми с РФ он решал юридические вопросы и всех координировал

15:57 10.10.2019
Зеленский: нардеп Ткаченко рассматривается как кандидатна пост главы КГГА

Зеленский: нардеп Ткаченко рассматривается как кандидатна пост главы КГГА

15:54 10.10.2019
Зеленский намерен ликвидировать упрощенную систему налогообложения, считает нардеп Южанина

Зеленский намерен ликвидировать упрощенную систему налогообложения, считает нардеп Южанина

15:42 10.10.2019
Зеленский отрицает наличие групп влияния олигархов во фракции "Слуга народа", но жалуется на внешнее давление на неопытных депутатов

Зеленский отрицает наличие групп влияния олигархов во фракции "Слуга народа", но жалуется на внешнее давление на неопытных депутатов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Украина не получала предложений признать Крым российским в обмен на возвращение оккупированного Донбасса

Зеленский намерен обсудить пересмотр порядка реализации "Минска" в Нормандском формате

Украина не ведет переговоров с РФ по подаче воды в Крым - Зеленский

Зеленский отрицает наличие групп влияния олигархов во фракции "Слуга народа", но жалуется на внешнее давление на неопытных депутатов

Украине необходимо самой расследовать вмешательство в выборы президента США в 2016 году, если оно было - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: Отношения между Украиной и Польшей наладились

Зеленский о Джулиани: встречаться с адвокатом без определенного формата организации встречи - это не уровень президента

Зеленский против обнародования разговоров с мировыми лидерами, в том числе с Путиным

Зеленский не считает, что "формула Штайнмайера" может привести к внутреннему противостоянию в Украине

Украине необходимо самой расследовать вмешательство в выборы президента США в 2016 году, если оно было - Зеленский

Зеленский вновь заявил, что говорил Трампу о Меркель и Макроне то, что уже озвучивал им при встречах

Нидерланды не позволят снять санкции с России без имплементации Минских соглашений – глава МИД

Зеленский заявляет, что нидерландская сторона понимает его правоту в вопросе обмена Цемаха

Зеленский: от имени Порошенко в Минске подписали разведение сил, которое я не могу позволить

Зеленский о "Слуге народа": я не хочу ломать эту партию, но если они будут есть друг друга, я через год их распущу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА