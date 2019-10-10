Зеленский заявляет, что не имеет никакого отношения к Труханову и называет ситуацию в Одессе непростой и криминальной

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что его ничего не связывает с мэром Одессы Геннадием Трухановым и уверен, что оценку его деятельности дадут жители города на выборах мэра.

"Мы с ним не друзья, мы с ним не отмечаем какие-либо праздники. Я его знаю с того времени, когда он был мэром. Мы… делали фестиваль в Одессе и… мэрия поддерживала этот фестиваль. У меня нет никаких с ним отношений и все уголовные дела, которые будут рассматриваться, должны рассматриваться в соответствии с законом. Я ничего, поверьте мне, не торможу и не имею никакого отношения к господину Труханову", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг в Киеве.

Он отметил, что ситуация в Одессе "сложная, непростая, криминальная".

"Там есть некоторые уголовные кейсы, и я об этом знаю. Знаю, что эти уголовные кейсы рассматривают наши правоохранительные органы. Это правда", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы Труханов изменил отношение к Одессе, чтобы ее "почистили от криминалитета". "Я очень хотел, я на этом настаивал. Я не знаю, увидим мы это в ближайшее время или нет. Если не увидим, то будем делать все, чтобы сменить, и так далее", сказал Зеленский.

Президент также отметил, что встречался с Трухановым и говорил ему, что оценку деятельности мэра дадут жители Одессы на выборах.

"Да, я сейчас не могу провести местные выборы, но вы должны понимать и должны ожидать отношение людей, оно будет – и это будет ответ господину Труханову на выборах мэра", - отметил Зеленский.