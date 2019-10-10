Зеленский о Джулиани: встречаться с адвокатом без определенного формата организации встречи - это не уровень президента

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не мог встречаться с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани в предложенном тем формате.

"Я уже говорил, что когда-то господин Джулиани обиделся на то, что украинская власть не встретилась с ним здесь, в Киеве. Но, во-первых, это не уровень президента Украины встречаться с адвокатом, несмотря на его опыт и влияние на Белый дом", - сказал Зеленский во время пресс-марафона в четверг в Киеве.

Президент сообщил, что узнал из прессы о приезде и отъезде Джулиани из Киева.

"У меня есть формат встреч. Обращаются в Министерство иностранных дел и на уровне дипломатов организовываются встречи не только с лидерами государств, с послами, министрами иностранных дел, с предпринимателями, с адвокатами, но есть определенный путь к этой встрече. Поэтому сказал, что не встречаюсь в таком формате", - пояснил он.

Президент считает, что если встреча его помощника Андрея Ермака с Джулиани была посвящена тому, чтобы состоялся визит Зеленского в Белый дом, то не видит в этом ничего плохого.

Зеленский отметил, что ему не известны многие детали этой встречи.