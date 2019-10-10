Политика

14:53 10.10.2019

Зеленский против обнародования разговоров с мировыми лидерами, в том числе с Путиным

2 мин читать

Президент Украины Владимир Зеленский выступает против обнародования разговоров с мировыми лидерами, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мои разговоры с президентом Российской Федерации подкреплены результатом, очень сложным, очень детальным, но реальным – возвращением людей… К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным? Приведет ли она к какому-либо продолжению наших встреч? Нет, думаю, все будет закончено. Есть желание получить от этого такой результат, и не получить больше никогда возможности вернуть наших пленных, которых очень много на территории "ДНР", "ЛНР" и на территории России и Крыму? Будет ли у меня такая возможность возвратить? Никогда", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о возможном обнародовании телефонных разговоров с Путиным.

Также президент подчеркнул, что не намерен ничего публиковать, так как, по его мнению, это навредит продолжению процессу возвращения людей и остановки войны.

"Я считаю, что это в целом не правильно (обнародовать разговоры с мировыми лидерами – ИФ), даже если в этих разговорах была та или иная риторика, даже если она была про каких-то людей, какие-то фамилии, про какие-то страны. Это невозможно и не правильно, так как все это повлияет на проблемы с западными партнерами и это будут проблемы внутри общества", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что если звонки приносят результат, то пусть они останутся в том формате, в котором есть.

Зеленский также заявил, что является верховным главнокомандующим, а не телеведущим и не занимается пиаром, потому "не готов опубликовывать свои разговоры" и не публиковал свой разговор с президентом США Дональдом Трампом

Теги: #путин #зеленский #пресс_марафон #разговоры #обнародование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:43 10.10.2019
Зеленский заявляет, что не имеет никакого отношения к Труханову и называет ситуацию в Одессе непростой и криминальной

Зеленский заявляет, что не имеет никакого отношения к Труханову и называет ситуацию в Одессе непростой и криминальной

15:42 10.10.2019
Зеленский отрицает наличие групп влияния олигархов во фракции "Слуга народа", но жалуется на внешнее давление на неопытных депутатов

Зеленский отрицает наличие групп влияния олигархов во фракции "Слуга народа", но жалуется на внешнее давление на неопытных депутатов

15:25 10.10.2019
Зеленский выступает за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли при запуске рынка

Зеленский выступает за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли при запуске рынка

15:22 10.10.2019
Зеленский: Отношения между Украиной и Польшей наладились

Зеленский: Отношения между Украиной и Польшей наладились

14:55 10.10.2019
Зеленский о Джулиани: встречаться с адвокатом без определенного формата организации встречи - это не уровень президента

Зеленский о Джулиани: встречаться с адвокатом без определенного формата организации встречи - это не уровень президента

14:52 10.10.2019
Зеленский не считает, что "формула Штайнмайера" может привести к внутреннему противостоянию в Украине

Зеленский не считает, что "формула Штайнмайера" может привести к внутреннему противостоянию в Украине

14:43 10.10.2019
Зеленский готов вступить в переговоры с Коломойским и другими олигархами, но жалуется, что ему не дают

Зеленский готов вступить в переговоры с Коломойским и другими олигархами, но жалуется, что ему не дают

14:38 10.10.2019
Украине необходимо самой расследовать вмешательство в выборы президента США в 2016 году, если оно было - Зеленский

Украине необходимо самой расследовать вмешательство в выборы президента США в 2016 году, если оно было - Зеленский

14:18 10.10.2019
Зеленский вновь заявил, что говорил Трампу о Меркель и Макроне то, что уже озвучивал им при встречах

Зеленский вновь заявил, что говорил Трампу о Меркель и Макроне то, что уже озвучивал им при встречах

14:09 10.10.2019
Зеленский заявляет, что нидерландская сторона понимает его правоту в вопросе обмена Цемаха

Зеленский заявляет, что нидерландская сторона понимает его правоту в вопросе обмена Цемаха

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский отрицает наличие групп влияния олигархов во фракции "Слуга народа", но жалуется на внешнее давление на неопытных депутатов

Украине необходимо самой расследовать вмешательство в выборы президента США в 2016 году, если оно было - Зеленский

Нидерланды не позволят снять санкции с России без имплементации Минских соглашений – глава МИД

Зеленский: от имени Порошенко в Минске подписали разведение сил, которое я не могу позволить

Зеленский: "формула Штайнмайера" не введена, нужно сначала принять закон об особом статусе Донбасса, который я еще должен подписать

ПОСЛЕДНЕЕ

Нидерланды не позволят снять санкции с России без имплементации Минских соглашений – глава МИД

Зеленский: от имени Порошенко в Минске подписали разведение сил, которое я не могу позволить

Зеленский о "Слуге народа": я не хочу ломать эту партию, но если они будут есть друг друга, я через год их распущу

Зеленский: "формула Штайнмайера" не введена, нужно сначала принять закон об особом статусе Донбасса, который я еще должен подписать

Зеленский не видит коррупционной составляющей и нарушений закона в разговоре с Трампом

Зеленский еще думает об увольнении Кличко, планирует пообщаться с ним перед принятием решения

Отставка Данилюка не связана с ПриватБанком, он хотел быть премьером, имел сложные отношения с Богданом – президент

Зеленский: украинцы не голосовали за президента, который введет военное положение и объявит войну

Проблемы с разведением на Донбассе осложняет перспективы проведения нормандского саммита - Лавров

Зеленский считает, что необходим диалог с ветеранами и другими гражданами Украины, но никто не должен нарушать закон

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА