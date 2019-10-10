Политика

14:17 10.10.2019

Нидерланды не позволят снять санкции с России без имплементации Минских соглашений – глава МИД

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Нидерланды не позволят снять санкции с России без имплементации Минских соглашений – глава МИД

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заверил, что Нидерланды не допустят снятия санкций с России без имплементации Минских соглашений.

"Нидерланды не признают аннексии Крыма. Нидерланды не позволят, чтобы санкции ЕС против России были ослаблены без надлежащего выполнения Минских соглашений", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко в четверг в Киеве.

Блок подчеркнул, что санкции были введены против России за незаконную аннексию Крыма и действия на востоке Украины. "Снятие санкций будет зависеть от поведения России", - добавил он.

Теги: #нидерланды #минские_соглашения #санкции_против_рф
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