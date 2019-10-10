Политика

13:59 10.10.2019

Зеленский: от имени Порошенко в Минске подписали разведение сил, которое я не могу позволить

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Зеленский: от имени Порошенко в Минске подписали разведение сил, которое я не могу позволить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от имени предыдущего главы государства Петра Порошенко в Минских соглашениях было подписано разведение сил, на которое Зеленский не может себе позволить пойти как президент и верховный главнокомандующий.

"В Минских соглашениях есть отвод еще некоторых..., вы знаете, что мы не можем себе позволить. Что мне с этим делать? Я не могу себе это позволить", - сказал он во время пресс-марафона в четверг в Киеве.

Зеленский указал, что это "подписал тот независимый президент (Петр Порошенко - ИФ), который не держал канал "112" и не отбирал лицензию, которую я якобы отбираю", - отметил он, апеллируя к своему предыдущему ответу журналисту телеканала "112 Украина".

"Это подписали люди человека (Порошенко - ИФ), который сейчас ходит и говорит "ай-я-яй", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что он "как Ван Дам, находится в таком конкретном шпагате".

"Поэтому я делаю то, что могу, в этих рамках, и выхожу из них как могу. Отвожу там, где могу обеспечить безопасность. А когда мне скажут, что дальше, Володя Зеленский, по "Минску" иди, я приду к вам и скажу, давайте, уважаемое общество, все вместе сядем на этот шпагат и вместе будем отвечать, за каждую жизнь, которую мы сейчас теряем или можем потом потерять", - пояснил он.

Теги: #зеленский #прес_марафон #минские_соглашения
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