Зеленский о "Слуге народа": я не хочу ломать эту партию, но если они будут есть друг друга, я через год их распущу

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что через год распустит парламент, если монобольшинство не будет находить компромисс.

В ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о существующем расколе в партии "Слуга народа", и означает ли это, что глава государства не жестко построил эту политическую вертикаль, Зеленский сказал: "Не жестко, потому что у нас демократия, потому что люди их (депутатов "Слуги народа" – ИФ) выбирали, они победили благодаря мне, благодаря поддержке общества моего имени, и благодаря тому, что многим из них что-то значит".

При этом он подчеркнул: "Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение. Если они сами начнут есть друг друга, я через год их распущу".