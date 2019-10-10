Зеленский: украинцы не голосовали за президента, который введет военное положение и объявит войну

Президент Украины Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что он не сторонник решения вопроса возвращения оккупированных территорий Донбасса военным путем.

"Я шел (на выборы - ИФ) как президент мира. Общество не голосовало за президента, который придет и скажет, что с этого дня у нас военное положение, война, мы будем воевать, у нас армия готова, мы пойдем на Донбасс войной и заберем войной свои территории", - сказал он во время пресс-марафона в четверг в Киеве.

Зеленский указал, что не готов терять людей, поэтому выбран дипломатический путь.

"Да, как у моего предшественника (Петра Порошенко - ИФ). Мы получили много всего (от предыдущей власти - ИФ): войну, коррупцию, ПриватБанк, лицензии каналов. Очень много всего получили. Но всё это не решается военным положением", - отметил он.

Зеленский пояснил, что хочет попробовать с помощью Минского и Нормандского формата "найти шаги".

"Я не хочу наших людей пугать. Помните, когда бывший президент (Порошенко - ИФ) пытался ввести военное положение в некоторых регионах Украины? Помните, что было с людьми? Как люди реагировали? Страх, паника, нужно бежать, уезжать из страны. Вы чего хотите? Хаоса? Я не хочу хаоса", - заявил он.