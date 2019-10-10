Проблемы с разведением на Донбассе осложняет перспективы проведения нормандского саммита - Лавров

Неразведение сил и средств на Донбассе лишь затягивает возможность проведения саммита в "нормандском" формате, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То, что происходит сейчас с неразведением сил и средств в Петровском и Золотом связано с тем, чтобы обострить тему проведения саммита в "нормандском формате" ради проведения самого саммита", - сказал Лавров журналистам в Ашхабаде в четверг.

По словам Лаврова, обвинения в адрес Москвы в затягивании организации "нормандского" саммита - это "попытка с очень негодными средствами".

По словам российского министра, "есть ощущение, что украинская сторона требует проведения "нормандского саммита" с тем, чтобы пересмотреть договорённости предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии, Франции".

"Я считаю, что это будет просто ударом по репутации "нормандской четвёрки", и мы сделаем все, чтобы этого не допустить", - сказал Лавров.