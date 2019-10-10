Зеленский считает, что необходим диалог с ветеранами и другими гражданами Украины, но никто не должен нарушать закон

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что уважает ветеранов и мнение всех граждан страны, но не нужно искусственно нагнетать обстановку и никто не должен нарушать закон.

"Говорить нужно. Если там есть ветераны, я их уважаю. Но если они приехали вооруженными, то как вы считаете, правильно, что они, не будучи военнослужащими, вооружены?" - сказал он во время пресс-марафона в четверг в Киеве.

Зеленский рассказал, что "приехали какие-то люди, хочу верить, что это были не ветераны, говорили с людьми, показали им бумаги "ДНР/ЛНР".

"Откуда у них бумаги оттуда? Рассказали, что их бросают, что завтра здесь будет "ДНР/ЛНР", - сообщил он.

По его словам, в Золотом был сбор людей, куда пришли 500 человек.

"498 показали на двоих и сказали, что они каждый день тут ездят и рассказывают, что Зеленский их "сдаст", это договоренность, завтра вас захватят и т.п. Местные люди это рассказали", - подчеркнул он.

При этом Зеленский подчеркнул, что должна быть коммуникация, особенно с ветеранами, которых уважает вся страна, но никто не должен нарушать закон.

"И не надо запугивать людей, там вопросы безопасности контролируются полностью", - заявил президент.