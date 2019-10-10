Политика

12:43 10.10.2019

Зеленский: Если я почувствую неприемлемые для Украины условия мира на Донбассе, мы будем искать другие пути решения этого вопроса

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Зеленский: Если я почувствую неприемлемые для Украины условия мира на Донбассе, мы будем искать другие пути решения этого вопроса

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что при наличии неприемлемых для Украины условий мира на Донбассе, он скажет об этом в "нормандском формате" и начнется поиск других путей решения этого вопроса.

В ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, какие условия мира на Донбассе могут быть для Украины неприемлемыми, Зеленский сказал: "Если мы в целом не сможем найти диалог…. если мы не сможем в "нормандском формате", а я это почувствую, как человек… если я почувствую, что диалога не будет – дела не будет. Я это открыто скажу на "нормандском формате".

"(Если – ИФ) Я почувствую, что мы действительно все готовы что-то делать, чтоб прекратить войну – мы будем это делать и будем говорить о формате выведения войск и идти по этому сценарию", - добавил он.

В противном случае, как пояснил глава государства, если будет речь идти о том, что Украина "не сможет никак контролировать выборы, границу", "то речь будет идти о поиске других путей решения вопроса по Донбассу.

"Если я почувствую (что есть неприемлемые для Украины условия мира на Донбассе – ИФ) – нет… Я вернусь к вам и мы больше никогда не будем идти, во всяком случае в ближайшее время, при этой власти, не будем идти по этому плану", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #пресс_марафон #зеленский #нормандський_формат
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