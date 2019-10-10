Политика

12:13 10.10.2019

Все понимают, что Украина никогда не сдаст свои территории и свою независимость - Зеленский

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Все понимают, что Украина никогда не сдаст свои территории и свою независимость - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что Украина никогда не отдаст свои территории и никогда не потеряет свою независимость.

В ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве Зеленский выразил мнение, что у РФ также есть усталость от происходящего на Донбассе.

"Я думаю, что все понимают, что Украина никогда не сдаст свою территорию и никогда не сдаст свою независимость. Я думаю, что если сначала у кого-то было такое мнение, то сейчас все уверенно понимают именно это", - заявил глава государства.

В частности, по его словам, украинские военнослужащие демонстрируют, что они и в дальнейшем будут защищать украинские территории.

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время есть возможность общаться с Россией в Нормандском формате, есть также Минский процесс. В то же время глава Украинского государства дал понять, что он готов трансформировать форматы общения с РФ ради достижения мира на Донбассе.

"Мы обещали людям не терять территории и закончить войну", - сказал он, отметив, что у нынешней власти желание завершить войну гораздо сильнее, чем у прежней.

Теги: #зеленский #пресс_марафон #независимость
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