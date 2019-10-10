Зеленский: Вопрос миротворческой миссии будет рассматриваться в нормандском формате, я за размещение миротворцев на границе с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что вопрос введения миротворческого контингента в отдельные районы Донецкой и Луганской областей будет рассматриваться на встрече в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ).

"По поводу миротворцев: поднимается этот вопрос, и я думаю, что это одно из направлений, которое и мы будем обсуждать официально в "нормандском формате", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

Президент добавил: "Я вам говорил, что я за то, чтобы эта миссия была на границе между Украиной и Россией".

Отвечая на уточняющийся вопрос, означает ли это, что возможны какие-либо другие варианты, кроме как размещение миротворцев на границе с РФ, Зеленский сказал: "Я в целом говорю, что если мы с вами рассматриваем миротворцев, то я их рассматриваю на границе между Украиной и Россией".

Пресс-марафон с президентом проходит на территории Kyiv Food Market на Печерске в столице.