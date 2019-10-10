Зеленский заявил, что готов на прямые переговоры с Путиным по вопросу возвращения пленных и удерживаемых лиц

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу освобождения пленных и удерживаемых граждан Украины.

"Если Нормандский формат будет отложен из-за того, что не будет разведения у нас в Золотом, а будут продолжаться обстрелы, то тогда мы будем находить другие форматы, как вернуть наших людей", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве.

Зеленский указал, что одним из вариантов являются его прямые переговоры с президентом РФ.

"Я по поводу возвращения наших людей готов на прямые переговоры", - подчеркнул он.

"Скажу честно, российская сторона декларирует нам, что без Нормандского формата мы не дойдем до этого вопроса (обмена пленных - ИФ). Поэтому я спешу с Нормандским форматом", - пояснил Зеленский.

Президент указал, что есть большой список лиц, которых нужно вернуть в Украину. "И у нас очень много их людей. Это правда. Это списки уже подготовлены нашей стороной, мы готовы. Часть этих списков уже обсуждены даже в Минском формате, но решение, я думаю, будет на встрече в Нормандском формате", - отметил он.