Политика

11:45 10.10.2019

Зеленский не намерен вмешиваться во внутренние дела США, рассчитывает на поддержку Трампа

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Зеленский не намерен вмешиваться во внутренние дела США, рассчитывает на поддержку Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что не намерен каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела США и избирательный процесс в этой стране.

"Я не хочу вмешиваться никоим образом в выборы независимой страны под названием Соединенные Штаты Америки, и поэтому я не буду этого делать… Выбирайте своего президента сами, а вы не влияете и не будете в дальнейшем влиять на выборы независимой Украины", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

Комментируя информацию о якобы своей встрече с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным в США, Зеленский заверил, что даже не знаком с этим человеком. "Даже на фотографии я не понимал, кто это такой", - сказал глава Украинского государства.

Отвечая на вопрос о том, может ли Украина в настоящее время рассчитывать на президента США Дональда Трампа, Зеленский сказал: "Мы рассчитываем в первую очередь на поддержку США, и в том числе на поддержку президента США Дональда Трампа. А то, что происходит во внутренней политике – я не хочу комментировать. Это вопросы их внутренней политики, а в международных отношениях я не вижу изменений по отношению к нам ".

Он напомнил, что был вопрос о блокировании поставок американского оружия Украине, который впоследствии был снят. "И это никоим образом не связано с Burisma", - сказал глава украинского государства..

"Не думаю, что будут изменения (в украинско-американских отношениях – ИФ), а если будут, то мы об этом узнаем из Твиттера", - сыронизировал Зеленский.

Пресс-марафон с президентом проходит на территории Kyiv Food Market на Печерске в столице.

Теги: #сша #зеленский #трамп #пресс_марафон
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