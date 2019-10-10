Зеленский ждет от правоохранителей результаты расследования ряда резонансных дел до 1 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский поставил дедлайн правоохранителям - до 1 ноября показать результаты расследования ряда резонансных уголовных дел.

"Первого ноября они должны показать результат по нескольким громким делам", - сказал он в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

При этом глава государства заверил, что не оказывает никакого влияния на правоохранителей, в частности в контексте расследования уголовного дела в отношении бывшего народного депутата Сергея Пашинского.

"Я тут ни при чем, я не влияю", - сказал он.