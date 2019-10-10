Зеленский: Я готов к Майдану, к которому подталкивает Порошенко, но заверяю – кровопролития не будет

Президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что кровопролития в случае организации массовых акций, к которым подталкивает пятый президент Украины Петр Порошенко, не будет.

"Он (Порошенко - ИФ) против разведения (сил) и ему кажется, что в связи с этим может быть Майдан… он несколько подталкивает людей и своими СМИ, и своими действиями", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

Говоря о том, готов ли он к диалогу с людьми, которые выходят на Майдан и какова будет его реакция, президент отметил: "Я общаюсь с людьми, и я готов общаться… Я ничего этого не боюсь, в любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, чтобы я не был президентом, смотрите, кровопролития не будет, я очень спокойно к этому отношусь".

"Но люди должны знать, что они выберут. Они точно тогда не выберут прекращение войны, и они точно будут выбирать среди того "меню"… которое есть на этом продажном политическом рынке", - добавил глава государства.