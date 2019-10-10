Зеленский: У меня есть варианты даты нормандского саммита, но еще будут переговоры Германии и Франции, которые согласуют сроки и предложат Москве

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что у него есть варианты даты проведения саммита Нормандского формата, но еще предстоят переговоры Германии и Франции, которые согласуют сроки и предложат их российской стороне.

"Дата сегодня зависит и от нас с вами… И по поводу даты хочу сказать, что, к примеру, вчера я говорил с канцлером (ФРГ) Ангелой Меркель и мы поднимали этот вопрос, они будут обсуждать это с французской стороной, не буду говорить в какой день, в ближайшее время… а потом они будут дату предлагать российской стороне", - сказал он в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

При этом Зеленский подчеркнул: "У меня уже есть варианты даты, на которые мы соглашаемся". При этом он пояснил, что необходимо это сделать как можно скорее, потому что ежедневно на Донбассе гибнут люди.