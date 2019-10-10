Зеленский: Моя встреча с Путиным должна состояться для прекращения войны, но это пока не обсуждается

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о необходимости двухсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным для прекращения войны на востоке Украины, однако ее перспектива сейчас не обсуждается, эти вопросы будут решаться в рамках "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ).

"Встречаться мы можем только в двух форматах: "нормандский формат" и встреча моя прямая с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против… Эта встреча должна быть, если мы хотим завершения войны. Мы сейчас говорим только о "нормандском формате". Пока что он такой, и я действительно очень благодарен нашим западным партнерам за то, что он у нас хотя бы есть, у нас есть что-то, и сейчас все готовы к "нормандскому формату", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

Пресс-марафон с президентом проходит на территории Kyiv Food Market на Печерске в столице.