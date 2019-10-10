Политика

10:38 10.10.2019

Пенс хочет опубликовать стенограммы своих разговоров с Зеленским - СМИ

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Пенс хочет опубликовать стенограммы своих разговоров с Зеленским - СМИ

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что работает с офисом адвоката Белого дома, чтобы опубликовать стенограммы своих собственных звонков с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает телеканал "Прямой" со ссылкой на агентство AP.

Пенс сказал, что записи двух его телефонных разговоров помогут оправдать президента Дональда Трампа.

Когда Пенса спросили о публикации его стенограмм, он сказал: "Я бы не возражал против этого".

Пенс сказал, что он "никогда не обсуждал вопрос Байденов" с Зеленским. Он снова встал на защиту президента, настаивая на том, что "простое чтение" расшифровки разговора Трампа с украинским лидером показывает, что "не было ни одного quid pro quo (услуга за услугу - ИФ)".

Пенс также сказал, что поддерживает свое утверждение во время дебатов вице-президентов в 2016 году, что иностранные правительства не должны вмешиваться в выборы.

Ранее Белый дом опубликовал полный текст телефонного разговора между президентами США и Украины Трампом и Зеленским, который стал поводом для начала импичмента американского лидера.

24 сентября, Палата представителей США объявила о начале импичмента президенту Трампу.

Теги: #зеленский #стенограмма #пенс
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