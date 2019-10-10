Политика

09:49 10.10.2019

Внимание ЕС к Украине вовсе не ослабло, поскольку не исчезли проблемы - Могерини

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Внимание ЕС к Украине вовсе не ослабло, поскольку не исчезли проблемы - Могерини

Внимание Европейского союза к Украине вовсе не ослабло, как это может показаться, как и не исчезли проблемы, связанные с этой страной, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Выступая в среду вечером в Брюсселе на пленарном заседании Европарламента, посвященном ситуации на Украине, она напомнила, что пять лет назад, в начале ее мандата, Украина была "едва ли не единственной проблемой внешнеполитической повестки дня ЕС".

"Новое правительство (Украины - ИФ) проявило смелый подход к реформам, - констатировала она. - Ожидания общественности очень высоки. Число законодательных актов, принятых с этого лета, беспрецедентно. И мы готовы и хотим поддержать новое правительство Украины в обеспечении того, чтобы эта волна законодательства действительно дала практические результаты".

Могерини назвала в числе приоритетных задач судебную реформу, борьбу с коррупцией, с олигархическими структурами, реформирование энергетического сектора.

"Мы также работаем с Украиной и Россией в рамках нашего диалога, чтобы заключить новый контракт по газовому транзиту", - подчеркнула Могерини.

Она приветствовала итоги состоявшейся 1 октября в Минске встречи Трехсторонней контактной группы и выразила надежду, что "так называемая формула Штайнмайера" может стать шагом "к некоторому прогрессу в деле выполнения Минских соглашений всеми сторонами".

Могерини подтвердила поддержку Евросоюзом работы нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ и заявила, что ЕС "будет продолжать это делать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

В ходе дискуссии европейские парламентарии выразили солидарность с Украиной, высказались за дальнейшую поддержку ее Евросоюзом. Однако некоторые скептически оценили "формулу Штайнмайера", которая, по их мнению, несет односторонние выгоды России.

Теги: #ес #украина #могерини
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