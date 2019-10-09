Политика

21:58 09.10.2019

Меркель заявила Зеленскому, что использует будущие контакты с партнерами по Нормандскому формату для определения даты проведения саммита

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Меркель заявила Зеленскому, что использует будущие контакты с партнерами по Нормандскому формату для определения даты проведения саммита

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что использует свои будущие контакты с партнерами по Нормандскому формату для достижения договоренности о дате проведения саммита.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, в ходе разговора Зеленский высоко оценил весомую поддержку со стороны Меркель в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ.

Зеленский сообщил Меркель о ситуацию с безопасностью на Донбассе. "Были обсуждены вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

Меркель подчеркнула неизменность позиции ФРГ в поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе.

Теги: #президент #канцлер #германия
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