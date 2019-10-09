Рада через месяц-полтора окончательно утвердит законопроект о столице – Разумков

Законопроект о столице Украины будет утвержден в целом через месяц-полтора, прогнозирует председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что максимум через месяц-полтора мы его примем", - сказал Разумков в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект (№2143-3) о столице - городе-герое Киев, которым предлагается разделить полномочия и должности киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и снова ввести районные государственные администрации в столице.

Интервью с Разумковым будет опубликовано на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина".