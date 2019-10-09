Политика

20:00 09.10.2019

Разумков поддерживает идею создания должности вице-премьера по временно оккупированным территориям

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Разумков поддерживает идею создания должности вице-премьера по временно оккупированным территориям

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает целесообразным создание в Кабинете министров позиции вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий.

"Во время заслушивания Программы действия правительства в Верховной Раде, на мой взгляд, было достаточно уместное предложение относительно создания позиции вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий. Я думаю, что это было бы неплохо", - сказал спикер парламента в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что такое предложение озвучивали некоторые народные депутаты, которые ранее проживали на ныне временно оккупированных территориях либо входят в состав комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма.

"Это достаточно неплохое предложение, которое озвучивалось премьер-министру", - подчеркнул Разумков.

Вместе с тем он отметил, что на форуме в Мариуполе, который состоится в конце октября, будет обсуждаться программа реинтеграции Донбасса. По мнению Разумкова, первоочередным в этом вопросе является информационная политика.

"Возвращать людей возможно сначала только ментально, а уже после этого – физически", - подчеркнул спикер.

Вторым важным аспектом реинтеграции Разумков называет экономический рост Украины.

Кроме того, по его мнению, важна международная составляющая и аспект с безопасностью.

"Сильная армия - залог безопасности и территориальной целостности государства. Но мы понимаем: дипломатическое направление - более эффективное и поможет скорее вернуть временно оккупированные территории", - резюмировал председатель парламента.


Интервью с Разумковым будет опубликовано на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #мнение #донбасс #вице_премьер
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