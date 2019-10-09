В новой редакции законопроекта о криминализации незаконного обогащения соблюдены все нормы Конституции – Разумков

Принятый в первом чтении законопроект №1031 о криминализации незаконного обогащения соблюдает все нормы Конституции, полагает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Мне кажется, что там соблюдены все нормы, предусмотренные Конституцией. Больше комментировать не буду. В случае, если кто-то будет обращаться в Конституционный суд, с моей стороны было бы некорректно навязывать свою позицию уважаемым судьям КС", – сказал Разумков в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время законопроекты о налоговой амнистии и всеобщем декларировании на данный момент не значатся в порядке дня парламента, указал он.

"Чтобы их можно было запустить, нужно учесть и международную позицию, и рост экономики, и много других факторов, которые смогут компенсировать или, наоборот, ускорить этот процесс", – прокомментировал Разумков.

Как сообщалось, принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале 2019 года значилось среди основных требований Международного валютного фонда (МВФ). Президент Владимир Зеленский 29 августа внес в парламент законопроект №1031 как безотлагательный, после чего тот был принят в первом чтении.

В то же время у МВФ есть возражения относительно идеи введения налоговой амнистии капиталов.

Этот механизм предлагает законопроект №1232, зарегистрированный в парламенте главой комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.



Интервью с Дмитрием Разумковым будет опубликовано на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина"