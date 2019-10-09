Политика

14:52 09.10.2019

Зеленский в четверг проведет пресс-марафон, где будет отвечать на вопросы СМИ целый день

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Зеленский в четверг проведет пресс-марафон, где будет отвечать на вопросы СМИ целый день

В четверг, 10 октября, в Киеве состоится пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он будет в течение дня отвечать на вопросы журналистов.

"В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским… Формат мероприятия: представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации", - говорится в анонсе, опубликованном пресс-службой главы государства в среду.

Также представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция мероприятия.

"Каждое медиа получит в ответ на свое письмо подтверждение с указанным временем для встречи с президентом", - пояснили в Офисе президента.

Кроме того, говорится в анонсе, марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента.

Теги: #сми #зеленский #пресс_марафон
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