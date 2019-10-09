Украина должна спокойно идти на сотрудничество в деле по гибели "Боинга", в том числе, по факту не закрытого воздушного пространства - Яременко

Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко (фракция "Слуга народа") считает, что украинские власти должны продолжать политику открытости и полного сотрудничества с голландскими следователями в деле о сбитом над Донбассом в 2014 году малазийском "Боинге" (рейс MH17), в том числе, и по вопросу не закрытого в то время Украиной своего воздушного пространства.

"Я думаю, что нынешняя власть должна продолжать эту политику (открытости – ИФ) в том числе, если голландские парламентарии будут пытаться удовлетворить вполне понятные эмоциональные потребности жертв и родственников этой катастрофы, но и найти истину. Мы должны помочь. Украина должна спокойно идти на сотрудничество, как и делала это во всех эпизодах с самого начала", - сказал он в видео обращении, обнародованном на странице нардепа в Фейсбуке.

По его словам, Украина в то время действовала в соответствии с рекомендациями ИКАО.

"Если ситуация с небом министру иностранных дел (Блоку – ИФ) представляется, как комплексная, а не только как вопрос решений Украины, то, мне кажется, нам не о чем переживать. Это поможет всем установить справедливость, понять и наконец-то поставить точку в том, что в те дни что бы не делала Украина с точки зрения решения авиационных органов, не это стало причиной катастрофы - не Украина запустила ракету и убила людей", - пояснил Яременко.

Он также анонсировал рассмотрение этого решения комитетом по иностранным делам на заседании в среду.

"Сегодня мы будем рассматривать на комитете решение голландского парламента. Я буду призывать к сдержанности. Решение парламента Голландии, учитывая что было несколько проектов и был выбран наиболее деликатный по отношению к Украине, не дает оснований для криков, инсинуаций или несдержанного поведения. Давайте будем мудрыми", - резюмировал он.

Ранее парламент Нидерландов единогласно проголосовал за начало расследования причастности Украины к катастрофе над Донбассом в 2014 году малазийского "Боинга" (рейс MH17) в июле 2014 года.

Так депутат от Христианско-демократической партии Крис Ван Дам написал: "Дальнейшее расследование того факта, что воздушное пространство над Украиной не было закрыто, единогласно одобрено".

Инициатива начать расследование в отношении Украины была озвучена на прошлой неделе. Тогда министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок предупредил о возможных трудностях, с которыми может столкнуться экспертная группа, поскольку, по его словам, потребуется сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России.

Авиалайнер "Боинг" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года (над неконтролируемой Украиной территорией). На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Расследование причин катастрофы ведет Совместная следственная группа, в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.