Политика

13:18 09.10.2019

Зеленский не встречался с бизнесменом Кислиным в США - Офис президента

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Зеленский не встречался с бизнесменом Кислиным в США - Офис президента

 Офис президента Украины опровергает информацию о том, что президент Владимир Зеленский в США встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным.

"Информация о встрече, предоставленная российским изданием The Insider вместе с украинской программой "Схемы", является фейком", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе президента.

8 октября СМИ распространили информацию о встрече Зеленского с бизнесменом Кислиным во время поездки президента Украины в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По данным СМИ, фирма Кислина считается причастной к отмыванию денег соратниками экс-президента Украины Виктора Януковича.

Теги: #сша #зеленский #офис_президента
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