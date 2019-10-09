Согласование "формулы Штайнмайера", как и договоренность о разведении войск, являются важными шагами в урегулировании конфликта на Донбассе– посольство ФРГ

Многие вопросы имплементации Минских договоренностей остаются открытыми, однако согласование в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске "формулы Штайнмайера" является важным шагом в урегулировании конфликта на Донбассе, уверены в посольстве Германии в Украине.

"Впереди еще долгий путь урегулирования конфликта в Украине. Многие вопросы имплементации Минских договоренностей остаются открытыми, например, участникам конфликта все еще предстоит решать, должны ли быть выведены все иностранные войска для выборов в восточных областях Украины, и что именно охватывает особый статус областей восточной Украины. Эти вопросы снова и снова приводят к протестам внутри украинского общества. Впрочем, договоренность о "формуле Штайнмайера" является важным шагом и свидетельствует о том, что настойчивые и стабильные дипломатические усилия оправдывают себя", - говорится в сообщении посольства Германии в Украине.

При этом в немецком посольстве отметили, что договоренность о разведении сил и средств в определенных пилотных зонах на линии соприкосновения сторон на Донбассе является еще одним шагом в направлении разрешения конфликта.