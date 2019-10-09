Политика

12:47 09.10.2019

Комитет Рады по нацбезопасности возьмет на контроль безопасность проживающих в районах разведения войск на Донбассе людей

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Комитет Рады по нацбезопасности возьмет на контроль безопасность проживающих в районах разведения войск на Донбассе людей

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки намерен контролировать обеспечение безопасности граждан, проживающих в участках разведения войск на Донбассе, заявляет председатель комитета Александр Завитневич (фракция "Слуга народа").

"Комитет нацбезопасности и разведки будет контролировать все эти вопросы. Мы действительно будем это контролировать, потому что вопросы обеспечения безопасности наших граждан стоят на первом месте, и никакие политические вопросы этого не перечеркнут. Мы будем контролировать, мы будем ездить, мы будем слушать доклады", - сказал Завитневич на брифинге в среду в Киеве.

По его словам, жители населённых пунктов, находящиеся в зоне разведения не против подобных действий.

Как отметил секретарь комитета Роман Костенко, после разведения войск, населенные пункты в этой зоне будет патрулировать Национальная полиция и Нацгвардия.

Завитневич также рассказал, что народные депутаты посетили населённые пункты, где должно состояться разведение сил и средств сторон - Золотое, Петровское и Станица Луганская.

Теги: #формула_штайнмайера #комитет #население #рада #оос
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