Информатор, сообщивший о телефонном звонке Трампа Зеленскому, был связан с кандидатом в президенты от Демократической партии - СМИ

Генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон в ходе показаний в Конгрессе сообщил, что разведчик, подавший жалобу на разговор лидеров Украины и США, имел связь с одним из кандидатов в президенты на выборах 2020 года от Демократической партии, сообщает Washington Examiner.

"Генеральный инспектор сказал, что разоблачитель работал или имел какие-то профессиональные отношения с одним из демократических кандидатов", - сказал один осведомленный источник.

"Аткинсон сказал, что разоблачитель сам раскрыл, что он был зарегистрированным демократом и что у него были предыдущие рабочие отношения с нынешним кандидатом в президенты от Демократической партии 2020 года",- подтвердил еще один собеседник издания.

Его слова повторил и третий источник газеты.

По словам трех собеседников, Аткинсон не идентифицировал кандидата от Демократической партии, с которым у осведомителя была связь.

Ранее в письме от 26 августа генеральный инспектор разведывательного сообщества сообщил, что анонимный осведомитель показал "некоторые признаки спорного политического уклона в пользу конкурирующего политического кандидата".

Несколько недель спустя в новостях сообщили, что возможная предвзятость разоблачителя заключалась в том, что он является зарегистрированным демократом.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

Комитет по разведке палаты представителей США на фоне скандала, вызванного СМИ, опубликовал жалобу информатора, в которой тот действительно утверждает, что Трамп давил на Зеленского, чтобы украинский президент начал расследование. Информатор заявляет, что об этом ему рассказали несколько сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией.

Белый дом, в свою очередь, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на информацию о том, что Джо Байден помешал расследованию в отношении своего сына, однако в этой стенограмме Трамп не ставит Зеленскому никаких условий.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.