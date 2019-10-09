Политика

09:39 09.10.2019

Российские хакеры в 2016г действительно пытались помочь Трампу и навредить Клинтон - сенат США

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Российские хакеры в 2016г действительно пытались помочь Трампу и навредить Клинтон - сенат США

Комитет по разведке Сената США пришел к выводу, что хакеры из "Агентства интернет-исследований", стремясь повлиять на выборы 2016 года, вредили репутации Хиллари Клинтон и помогали Дональду Трампу, причем делали это по указанию российских властей, сообщают американские СМИ.

Во вторник комитет опубликовал вторую часть расследования, которое он проводил по теме предполагаемого российского вмешательства в выборы США 2016 года.

"Комитет пришел к выводу, что деятельность "Агентства интернет-исследований" в социальных сетях была направлена на оказание явной поддержки тогдашнему кандидату Трампу и во вред кампании Клинтон", - говорится в заявлении комитета.

Комитет пришел к выводу, что Россия стремилась "повлиять на президентские выборы 2016 года, пытаясь снизить шансы на выигрыш Хиллари Клинтон и поддержав Дональда Трампа по указанию Кремля".

Также комитет в докладе пришел к выводу, что действия хакеров в социальных сетях в основном были направлены на избирателей афроамериканского происхождения.

Американские СМИ называют "Агентство интернет-исследований" "фабрикой троллей". "Агентство интернет-исследований" фигурировало в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, оно внесено в санкционные списки США за вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Теги: #хакеры #рф #трамп #сша
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