Политика

18:57 08.10.2019

Телефонный разговор Зеленского и Трампа не будет иметь негативных последствий для Украины

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Телефонный разговор Зеленского и Трампа не будет иметь негативных последствий для Украины

Критика в адрес Евросоюза, Германии и Франции, прозвучавшая в состоявшемся 25 июля телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, не будет иметь каких-либо негативных последствий, убежден специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной, экс-депутат Европарламента от ФРГ Эльмар Брок.

"Послушайте… нам известен стиль Трампа по телефону… и причина того телефонного звонка. Потому это не будет иметь последствий для европейской политики. Не будет никаких негативных последствий", - сказал Брок в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, не могут ли повлиять слова Зеленского о том, что ЕС и, в частности, Германия и Франция недостаточно оказывают помощи Украине на позицию Берлина в отношении санкций против России.

При этом специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной отметил, что Европейский Союз неизменно продлевает введенные против РФ санкции, и они действуют, свидетельством чего является падение уровня торговли между странами ЕС и Россией.

"Если за последние 5 лет торговля между США и Россией увеличилась, то между Россией и ЕС уменьшилась. США практически ничего не платят за санкции. Но мы – да. Для них санкции – в теории, для нас – на практике", - сказал Брок.


Полный текст интервью Брока агентству "Интерфакс-Украина" будет опубликован в новостной ленте агентства и в открытом доступе.

Теги: #последствия #зеленский #трампизация #брок
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