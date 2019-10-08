Политика

18:33 08.10.2019

Помощь ЕС Украине во много раз больше американской

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Помощь ЕС Украине во много раз больше американской

С 2015 года Украина получила от Европейского Союза, а также от стран-членов ЕС около 18 млрд евро помощи, что во много раз превосходит размер финансовой помощи, предоставленной Киеву со стороны США в виде гарантий по кредитам в размере $1 млрд, заявил специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной, экс-депутат Европарламента от Германии Эльмар Брок.

"США дают 1 млрд гарантий по кредитам. Это даже не деньги, а обещание взять на себя долговое обязательство Украины. ЕС же с 2015 года выделил Украине 15 млрд (евро – ИФ) из своего бюджета, в том числе в виде грантов и ссуд, плюс страны-члены выделили около 3 млрд (евро – ИФ), из которых только от Германии было направлено 1,4 млрд (евро – ИФ). Таким образом Украина получила около 18 млрд евро", - сказал Брок в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя прозвучавшие в телефонном разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа обвинения в адрес ЕС и, в частности, Германии и Франции в том, что они недостаточно оказывают помощь Украине.

При этом европейский политик подчеркнул, что существенная часть из предоставленных Украине Еврогсоюзом и его членами 18 млрд евро являются грантами, в то время как Вашингтон ничего Киеву бесплатно не предоставляет.

Брок также напомнил, что помимо упомянутой им суммы Евросоюз оказывал и другую помощь Украине, которая выражается в действующих между Киевом и Брюсселем соглашениях как то Соглашение об ассоциации и ЗСТ и действующий между сторонами безвизовый режим.

"Таких соглашений США не подписывают. Посмотрите: ЕС дает в десятки раз больше, чем американцы", - подытожил специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной.


Полный текст интервью Брока агентству "Интерфакс-Украина" будет опубликован в новостной ленте агентства и в открытом доступе.

Теги: #ес #помощь #эльмар_брок #украина
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